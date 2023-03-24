В Новом Уренгое продают магазины разливных напитков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Новом Уренгое выставили на продажу магазины по продаже разливного пива и лимонадов «Жигули». Продавец хочет получить за бизнес четыре с половиной миллиона рублей, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продам готовый бизнес по продаже разливного пива, напитков и сопутствующих товаров — магазины работают более 6 лет. Штат укомплектован, останется с новым собственником при сохранении условий, также передам все контакты поставщиков и программное обеспечение», — обещает владелец бизнеса в объявлении на сайте Avito.

Корреспондент URA.RU отправил продавцу сообщение с просьбой уточнить, просит ли владелец 4,5 миллиона за один магазин, или за весь бизнес. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Нового Уренгоя купил в магазине «Жигули» лимонад, в котором ему попались муравьи. Жалобу на товар он выложил в социальной сети.