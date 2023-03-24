Жителя ЯНАО осудили за оскорбление полицейского

Жителю Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) суд назначил 30 тысяч штрафа за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в окружном УМВД.
«Находясь в помещении районного отдела полиции, таркосалинец в присутствии посторонних лиц высказывался в адрес одного из сотрудников патрульно-постовой службы полиции нецензурной бранью. <…> Суд признал ранее судимого 30-летнего жителя г. Тарко-Сале виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.
Приговор вступил в законную силу. Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2022 года. Тогда полицейские задержали пьяного мужчину за совершение административного правонарушения и доставили в отделение.
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