24 марта 2023
23 марта 2023

Жителя ЯНАО осудили за оскорбление полицейского

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Суд оштрафовал жителя Тарко-Сале за оскорбление полицейского Фото:

Жителю Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) суд назначил 30 тысяч штрафа за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в окружном УМВД.

«Находясь в помещении районного отдела полиции, таркосалинец в присутствии посторонних лиц высказывался в адрес одного из сотрудников патрульно-постовой службы полиции нецензурной бранью. <…> Суд признал ранее судимого 30-летнего жителя г. Тарко-Сале виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.

Приговор вступил в законную силу. Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2022 года. Тогда полицейские задержали пьяного мужчину за совершение административного правонарушения и доставили в отделение.

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Жителю Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) суд назначил 30 тысяч штрафа за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в окружном УМВД. «Находясь в помещении районного отдела полиции, таркосалинец в присутствии посторонних лиц высказывался в адрес одного из сотрудников патрульно-постовой службы полиции нецензурной бранью. <…> Суд признал ранее судимого 30-летнего жителя г. Тарко-Сале виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается на сайте УМВД по ЯНАО. Приговор вступил в законную силу. Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2022 года. Тогда полицейские задержали пьяного мужчину за совершение административного правонарушения и доставили в отделение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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