В тюменской многоэтажке на улице Олимпийской загорелась квартира на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали 12 человек, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Сегодня в 10:17 поступило сообщение о задымлении в комнате многоквартирного жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская, 15 А. <> Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 12 человек, еще 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным три человека получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили его распространение на другие этажи дома. В тушении возгорании задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.
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