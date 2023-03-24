24 марта 2023
23 марта 2023

В Тюмени при пожаре в квартире пострадали три человека. Видео

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
Квартира загорелась на восьмом этаже в многоэтажке на улице Олимпийской Фото:

В тюменской многоэтажке на улице Олимпийской загорелась квартира на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали 12 человек, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Сегодня в 10:17 поступило сообщение о задымлении в комнате многоквартирного жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская, 15 А. <> Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 12 человек, еще 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным три человека получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили его распространение на другие этажи дома. В тушении возгорании задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.

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В тюменской многоэтажке на улице Олимпийской загорелась квартира на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали 12 человек, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в 10:17 поступило сообщение о задымлении в комнате многоквартирного жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская, 15 А. <> Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 12 человек, еще 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным три человека получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили его распространение на другие этажи дома. В тушении возгорании задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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