В Тюмени при пожаре в квартире пострадали три человека. Видео

25 марта 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Квартира загорелась на восьмом этаже в многоэтажке на улице Олимпийской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменской многоэтажке на улице Олимпийской загорелась квартира на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали 12 человек, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в 10:17 поступило сообщение о задымлении в комнате многоквартирного жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская, 15 А. <> Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 12 человек, еще 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным три человека получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили его распространение на другие этажи дома. В тушении возгорании задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.

В тюменской многоэтажке на улице Олимпийской загорелась квартира на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали 12 человек, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в 10:17 поступило сообщение о задымлении в комнате многоквартирного жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская, 15 А. <> Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 12 человек, еще 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным три человека получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили его распространение на другие этажи дома. В тушении возгорании задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.