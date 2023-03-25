В США раскрыли «самую смешную» ложь Байдена о Путине

Fox News: администрация Байдена обвиняет Путина в подрыве «Северных потоков», чтобы создать видимость угрозы для США

25 марта 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Байден лжет про инициатора подрыва «Северных потоков», заявил Такер Карлсон Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Обвинения президента США Джо Байдена в том, что российский лидер Владимир Путин устроил взрывы «Северных потоков», являются самой смешной ложью года. Таким мнением поделился американский консервативный политический обозреватель Такер Карлсон. «Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Зачем же Путину делать что-то подобное? Это самая смешная ложь года», — сказал Такер Карлсон в прямом эфире Fox News . Обозреватель добавил, что США устроили целую информационную компанию против Путина для того, чтобы создать видимость угрозы для США. Новость по теме Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта Карлсон отметил, что в США возник единый фронт лжи по тому, что случилось с «Северными потоками». Также он добавил, что заявления администрации президента США Джо Байдена слишком абсурдны даже по меркам 2023 года. Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Штаты хотели взорвать «Северные потоки» еще в 2021 году. Он добавил, что приказы по подрыву отдавал лично советник Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Обвинения президента США Джо Байдена в том, что российский лидер Владимир Путин устроил взрывы «Северных потоков», являются самой смешной ложью года. Таким мнением поделился американский консервативный политический обозреватель Такер Карлсон. «Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Зачем же Путину делать что-то подобное? Это самая смешная ложь года», — сказал Такер Карлсон в прямом эфире Fox News. Обозреватель добавил, что США устроили целую информационную компанию против Путина для того, чтобы создать видимость угрозы для США. Карлсон отметил, что в США возник единый фронт лжи по тому, что случилось с «Северными потоками». Также он добавил, что заявления администрации президента США Джо Байдена слишком абсурдны даже по меркам 2023 года. Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Штаты хотели взорвать «Северные потоки» еще в 2021 году. Он добавил, что приказы по подрыву отдавал лично советник Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан.