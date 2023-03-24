В Кремле заявили о позитивных подвижках в расследовании терактов на «Северных потоках»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что в расследовании по «Северным потокам» должны участвовать все стороны Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

В расследовании дела о диверсии на «Северных потоках» наблюдается положительная динамика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на новость о том, что Дания привлекла оператора трубопровода к поднятию найденного рядом объекта.

«Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Пока это безусловно позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к важным действиям в рамках расследования», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что расследование инцидента на трубопроводах должно быть прозрачным и в нем должны участвовать все стороны.

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В расследовании дела о диверсии на «Северных потоках» наблюдается положительная динамика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на новость о том, что Дания привлекла оператора трубопровода к поднятию найденного рядом объекта. «Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Пока это безусловно позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к важным действиям в рамках расследования», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что расследование инцидента на трубопроводах должно быть прозрачным и в нем должны участвовать все стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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