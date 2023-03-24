В Кремле заявили о позитивных подвижках в расследовании терактов на «Северных потоках»

24 марта 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в расследовании по «Северным потокам» должны участвовать все стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В расследовании дела о диверсии на «Северных потоках» наблюдается положительная динамика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на новость о том, что Дания привлекла оператора трубопровода к поднятию найденного рядом объекта. «Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Пока это безусловно позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к важным действиям в рамках расследования», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что расследование инцидента на трубопроводах должно быть прозрачным и в нем должны участвовать все стороны.

В расследовании дела о диверсии на «Северных потоках» наблюдается положительная динамика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на новость о том, что Дания привлекла оператора трубопровода к поднятию найденного рядом объекта. «Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Пока это безусловно позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к важным действиям в рамках расследования», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что расследование инцидента на трубопроводах должно быть прозрачным и в нем должны участвовать все стороны.