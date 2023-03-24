Херш заявил, что США хотели взорвать «Северные потоки» еще в 2021 году

США планировали осуществить подрыв «Северных потоков» еще в 2021 году. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш.
«США планировали взорвать „Северные потоки“ еще до Рождества 2021 года», — передает слова Херша China Daily. Журналист добавил, что просьбы об этом ответственным за подрыв людям отдавал лично советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое свидетельствует о причастности к теракту американских водолазов, действовавших по заказу правительства США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не причастен к подрыву «Северных потоков», пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что поведение США в ситуации с «Северными потоками» показывает панический страх американского руководства, передает RT.
США планировали осуществить подрыв «Северных потоков» еще в 2021 году. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш. «США планировали взорвать „Северные потоки“ еще до Рождества 2021 года», — передает слова Херша China Daily. Журналист добавил, что просьбы об этом ответственным за подрыв людям отдавал лично советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое свидетельствует о причастности к теракту американских водолазов, действовавших по заказу правительства США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не причастен к подрыву «Северных потоков», пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что поведение США в ситуации с «Северными потоками» показывает панический страх американского руководства, передает RT.