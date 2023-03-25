Британский анатом рассказал об опасной повседневной привычке

Распространенная привычка сидеть на стуле, скрестив ноги в коленях или в районе лодыжек, может привести к плачевным последствиям для здоровья. Об этом заявил профессор Ланкастерского университета Адам Тейлор.
«Начнем с того, что сидение со скрещенными ногами может вызвать смещение бедер», — приводит слова врача «Ридус». Он пояснил, что если одно бедро окажется выше другого, это изменит скорость движения крови по сосудам и приведет к риску образования тромбов, а также к повреждению кровеносных сосудов.
Эксперт добавил, что долговременное сидение в таком положении может привести к изменению длины мышц, расположению костей в тазу и смещению позвоночника. Тейлор также отметил, что проблема более актуальна для мужчин из-за сокращения количества и качества сперматозоидов.
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