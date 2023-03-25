Британский анатом рассказал об опасной повседневной привычке

Британский анатом: привычка сидеть «нога на ногу» приведет к смещению бедер

25 марта 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Привычка сидеть, скрестив ноги, может негативно сказаться на здоровье, заявил Адам Тейлер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Распространенная привычка сидеть на стуле, скрестив ноги в коленях или в районе лодыжек, может привести к плачевным последствиям для здоровья. Об этом заявил профессор Ланкастерского университета Адам Тейлор. «Начнем с того, что сидение со скрещенными ногами может вызвать смещение бедер», — приводит слова врача «Ридус». Он пояснил, что если одно бедро окажется выше другого, это изменит скорость движения крови по сосудам и приведет к риску образования тромбов, а также к повреждению кровеносных сосудов. Эксперт добавил, что долговременное сидение в таком положении может привести к изменению длины мышц, расположению костей в тазу и смещению позвоночника. Тейлор также отметил, что проблема более актуальна для мужчин из-за сокращения количества и качества сперматозоидов. Ранее диетолог раскрыл еще одну вредную повседневную привычку россиян, передает « sport24» . Он уточнил, что прием пищи на ночь может привести к набору веса и гормональным изменениям.

Распространенная привычка сидеть на стуле, скрестив ноги в коленях или в районе лодыжек, может привести к плачевным последствиям для здоровья. Об этом заявил профессор Ланкастерского университета Адам Тейлор. «Начнем с того, что сидение со скрещенными ногами может вызвать смещение бедер», — приводит слова врача «Ридус». Он пояснил, что если одно бедро окажется выше другого, это изменит скорость движения крови по сосудам и приведет к риску образования тромбов, а также к повреждению кровеносных сосудов. Эксперт добавил, что долговременное сидение в таком положении может привести к изменению длины мышц, расположению костей в тазу и смещению позвоночника. Тейлор также отметил, что проблема более актуальна для мужчин из-за сокращения количества и качества сперматозоидов. Ранее диетолог раскрыл еще одну вредную повседневную привычку россиян, передает «sport24». Он уточнил, что прием пищи на ночь может привести к набору веса и гормональным изменениям.