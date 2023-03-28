28 марта 2023

Тюменские власти придумали способ для рекламы службы по контракту

В тюменских МФЦ начнут рассказывать об условиях службы по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Мои документы (МФЦ). Тюмень, мфц, госуслуги, прием документов, мои документы, оплата жкх
Узнать о том, как стать контрактником, можно будет в МФЦ Фото:

Власти Тюменской области хотят ввести в МФЦ региона новую услугу, в рамках которой клиентов будут консультировать об условиях и порядке поступления на службу по контракту. Соответствующие поправки в региональное законодательство разработал аппарат губернатора.

«В связи с необходимостью привлечения населения Тюменской области к услуге поступления на военную службу по контракту, предлагается дополнить перечень отдельных функций, осуществляемых МФЦ положениями, устанавливающими возможность информирования граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ», — говорится в документе, разработанном аппаратом губернатора региона. Проект есть в распоряжении URA.RU.

В случае принятия поправок данная услуга станет пятидесятой в перечне функций, возложенных на региональные МФЦ. Как ранее писало URA.RU, в ряды контрактников тюменцев приглашают и на сайтах по поиску работы. Так, вакансии для желающих стать военными размещает военкомат региона, а также комиссариаты других субъектов страны.

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Власти Тюменской области хотят ввести в МФЦ региона новую услугу, в рамках которой клиентов будут консультировать об условиях и порядке поступления на службу по контракту. Соответствующие поправки в региональное законодательство разработал аппарат губернатора. «В связи с необходимостью привлечения населения Тюменской области к услуге поступления на военную службу по контракту, предлагается дополнить перечень отдельных функций, осуществляемых МФЦ положениями, устанавливающими возможность информирования граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ», — говорится в документе, разработанном аппаратом губернатора региона. Проект есть в распоряжении URA.RU. В случае принятия поправок данная услуга станет пятидесятой в перечне функций, возложенных на региональные МФЦ. Как ранее писало URA.RU, в ряды контрактников тюменцев приглашают и на сайтах по поиску работы. Так, вакансии для желающих стать военными размещает военкомат региона, а также комиссариаты других субъектов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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