Мэр из ЯНАО поделился планами по подготовке района к будущему отопительному сезону

В районе планируется выполнить капитальный ремонт на 12 участках ТВС Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин обсудил с заместителем губернатора округа Сергеем Карасевым предстоящие ремонтные работы на участках тепловодоснабжения (далее ТВС) в рамках подготовки муниципалитета к предстоящему отопительному сезону. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня с рабочим визитом Тарко-Сале посетил заместитель губернатора Сергей Викторович Карасев. Обсудили подготовку района к будущей зиме. В прошлом году в рамках окружной субсидии выполнены мероприятия по капитальному ремонту на 15 участках, в этом году планируем на 12 участках сетей ТВС», — говорится в сообщении главы.

Антон Колодин отметил, что в рамках благоустройства района предусмотрена реконструкция четырех детских игровых площадок в Тарко-Сале, Пуровске и Халясавэе. Также будет продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов. Все мероприятия планируется выполнить за предстоящий летний сезон.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) после ремонта открыт концертный зал Дома Культуры «Юбилейный». В здании были утеплены стены и пол, так как прежде температура воздуха в помещении зимой была очень низкой.