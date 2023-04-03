03 апреля 2023
02 апреля 2023
01 апреля 2023

Мэр из ЯНАО поделился планами по подготовке района к будущему отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе планируется выполнить капитальный ремонт на 12 участках ТВС Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин обсудил с заместителем губернатора округа Сергеем Карасевым предстоящие ремонтные работы на участках тепловодоснабжения (далее ТВС) в рамках подготовки муниципалитета к предстоящему отопительному сезону. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня с рабочим визитом Тарко-Сале посетил заместитель губернатора Сергей Викторович Карасев. Обсудили подготовку района к будущей зиме. В прошлом году в рамках окружной субсидии выполнены мероприятия по капитальному ремонту на 15 участках, в этом году планируем на 12 участках сетей ТВС», — говорится в сообщении главы.

Антон Колодин отметил, что в рамках благоустройства района предусмотрена реконструкция четырех детских игровых площадок в Тарко-Сале, Пуровске и Халясавэе. Также будет продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов. Все мероприятия планируется выполнить за предстоящий летний сезон.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) после ремонта открыт концертный зал Дома Культуры «Юбилейный». В здании были утеплены стены и пол, так как прежде температура воздуха в помещении зимой была очень низкой.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин обсудил с заместителем губернатора округа Сергеем Карасевым предстоящие ремонтные работы на участках тепловодоснабжения (далее ТВС) в рамках подготовки муниципалитета к предстоящему отопительному сезону. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня с рабочим визитом Тарко-Сале посетил заместитель губернатора Сергей Викторович Карасев. Обсудили подготовку района к будущей зиме. В прошлом году в рамках окружной субсидии выполнены мероприятия по капитальному ремонту на 15 участках, в этом году планируем на 12 участках сетей ТВС», — говорится в сообщении главы. Антон Колодин отметил, что в рамках благоустройства района предусмотрена реконструкция четырех детских игровых площадок в Тарко-Сале, Пуровске и Халясавэе. Также будет продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов. Все мероприятия планируется выполнить за предстоящий летний сезон. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) после ремонта открыт концертный зал Дома Культуры «Юбилейный». В здании были утеплены стены и пол, так как прежде температура воздуха в помещении зимой была очень низкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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