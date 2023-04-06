Предприниматель из ХМАО запустил экологичное производство водопроводных труб

Предприниматель из Приобья (ХМАО) Вячеслав Елистратов запустил производство полиэтиленовых труб для прокладки водопроводов и напорной канализации. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в своем telegram-канале рассказал, что данное производство экологичное, потому что отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу.
«Вячеслав Елистратов из Приобья запустил собственное производство полиэтиленовых труб. Продукция <…> предназначена для прокладки водопроводов и напорной канализации как надземным, так и подземным способом. Процесс изготовления трубы экологичный. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный вид труб может так же использоваться как футляр для электрических сетей. Цех готов производить 40 тонн трубы в месяц, а это 32 тысячи метров. Срок эксплуатации — 50 лет.
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