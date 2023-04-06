Предприниматель из ХМАО запустил экологичное производство водопроводных труб

07 апреля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Срок эксплуатации труб — 50 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Приобья (ХМАО) Вячеслав Елистратов запустил производство полиэтиленовых труб для прокладки водопроводов и напорной канализации. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в своем telegram-канале рассказал, что данное производство экологичное, потому что отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу. «Вячеслав Елистратов из Приобья запустил собственное производство полиэтиленовых труб. Продукция <…> предназначена для прокладки водопроводов и напорной канализации как надземным, так и подземным способом. Процесс изготовления трубы экологичный. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет», — говорится в сообщении. Отмечается, что данный вид труб может так же использоваться как футляр для электрических сетей. Цех готов производить 40 тонн трубы в месяц, а это 32 тысячи метров. Срок эксплуатации — 50 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Новые автобусы на метане в три раза экономичнее и гораздо экологичнее старых, работающих на дизеле.

Предприниматель из Приобья (ХМАО) Вячеслав Елистратов запустил производство полиэтиленовых труб для прокладки водопроводов и напорной канализации. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в своем telegram-канале рассказал, что данное производство экологичное, потому что отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу. «Вячеслав Елистратов из Приобья запустил собственное производство полиэтиленовых труб. Продукция <…> предназначена для прокладки водопроводов и напорной канализации как надземным, так и подземным способом. Процесс изготовления трубы экологичный. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет», — говорится в сообщении. Отмечается, что данный вид труб может так же использоваться как футляр для электрических сетей. Цех готов производить 40 тонн трубы в месяц, а это 32 тысячи метров. Срок эксплуатации — 50 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Новые автобусы на метане в три раза экономичнее и гораздо экологичнее старых, работающих на дизеле.