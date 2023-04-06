Пенсионерка в ЯНАО вышла за хлебом и подвернула лодыжку из-за скользкой дороги

Пенсионерка получила травму из-за гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка из Ноябрьска (ЯНАО) подвернула лодыжку, когда вышла в магазин купить хлеб. Как написал анонимный автор в соцсети «ВКонтакте», это случилось, потому что было скользко, а дорогу никто не посыпал.

«Моя соседка пенсионерка. Ходит с палочкой в магазин. Ей помочь некому, а сегодня она вышла за хлебом, и выходя из магазина упала, потому что там было скользко. Работники магазина сказали, что их территория посыпана песком, а там где она упала, за нее ответственности не несут. Бабушка подвернула лодыжку и ходить сейчас не может. Кто должен возместить ущерб и куда обратиться? Сама бабушка не имеет претензий ни к кому, ну это и понятно, человек в возрасте, а мне принципиально важно!» — написал автор.

Жители города посоветовали автору обратиться за юридической помощью или пожаловаться властям. Некоторые предложили написать обращение представителям политических партий. «Позвоните в администрацию, там есть замечательные юристы, они все вам расскажут, подскажут, думаю и помогут», — написала автор с ником Мина Минина.

В мэрии жителю, рассказавшему о происшествии, предложили обратиться за консультацией в сектор по защите прав потребителей. «При необходимости специалисты помогут составить досудебную претензию», — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что пенсионер не может выйти за продуктами из-за замерзшей дороги. По словам мужчины, коммунальные службы игнорировали его жалобы и обращения.

