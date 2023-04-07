07 апреля 2023

Тюменский психолог погиб на СВО во время спасения раненых бойцов. Фото

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Мужчина работал педагогом-психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО 31 марта погиб бывший педагог-психолог Григорий Демин. Об этом сообщили родственники погибшего в социальных сетях. Ушел на СВО добровольцем.

«Перед убытием домой поехал спасать раненых бойцов и попал под удар ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты, — прим.ред.). Ранения оказались несовместимые с жизнью», — рассказали родственники Григория в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск».

По словам знакомых Григория, в последние годы он работал в президентском кадетском училище, а до этого был педагогом-психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Всегда был добрым, отзывчивым, любил свою Родину и ушел по-геройски.

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В зоне СВО 31 марта погиб бывший педагог-психолог Григорий Демин. Об этом сообщили родственники погибшего в социальных сетях. Ушел на СВО добровольцем. «Перед убытием домой поехал спасать раненых бойцов и попал под удар ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты, — прим.ред.). Ранения оказались несовместимые с жизнью», — рассказали родственники Григория в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск». По словам знакомых Григория, в последние годы он работал в президентском кадетском училище, а до этого был педагогом-психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Всегда был добрым, отзывчивым, любил свою Родину и ушел по-геройски.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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