Тюменский психолог погиб на СВО во время спасения раненых бойцов. Фото

08 апреля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Мужчина работал педагогом-психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО 31 марта погиб бывший педагог-психолог Григорий Демин. Об этом сообщили родственники погибшего в социальных сетях. Ушел на СВО добровольцем. «Перед убытием домой поехал спасать раненых бойцов и попал под удар ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты, — прим.ред.). Ранения оказались несовместимые с жизнью», — рассказали родственники Григория в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск». По словам знакомых Григория, в последние годы он работал в президентском кадетском училище, а до этого был педагогом-психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Всегда был добрым, отзывчивым, любил свою Родину и ушел по-геройски. Фото: взято из социальной сети «Вконтакте»

В зоне СВО 31 марта погиб бывший педагог-психолог Григорий Демин. Об этом сообщили родственники погибшего в социальных сетях. Ушел на СВО добровольцем. «Перед убытием домой поехал спасать раненых бойцов и попал под удар ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты, — прим.ред.). Ранения оказались несовместимые с жизнью», — рассказали родственники Григория в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск». По словам знакомых Григория, в последние годы он работал в президентском кадетском училище, а до этого был педагогом-психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Всегда был добрым, отзывчивым, любил свою Родину и ушел по-геройски.