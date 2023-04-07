07 апреля 2023

Уроженка Курганской области стала дипломантом международного конкурса. Фото

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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Девушка победила в номинации «Восточная красавица» Фото:

Уроженка Мокроусовского муниципального округа (Курганская область) Элина Шаева победила в номинации «Восточная красавица» в международном конкурсе «Мисс Навруз Мира — 2023». Об этом сообщает мокроусовская газета «Восход».

«Элина Шаева, уроженка Мокроусовского муниципального округа, стала дипломантом международного конкурса „Мисс Навруз Мира — 2023“. Она стала лучшей в номинации „Восточная красавица“», — сообщает газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что студентка из Шадринска (Курганская область) станет участницей Парада Победы в Москве. Она вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы 2023», а также в список 100 лучших добровольцев России.

Элина Шаева победила в номинации «Восточная красавица»
Элина Шаева победила в номинации «Восточная красавица»

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Уроженка Мокроусовского муниципального округа (Курганская область) Элина Шаева победила в номинации «Восточная красавица» в международном конкурсе «Мисс Навруз Мира — 2023». Об этом сообщает мокроусовская газета «Восход». «Элина Шаева, уроженка Мокроусовского муниципального округа, стала дипломантом международного конкурса „Мисс Навруз Мира — 2023“. Она стала лучшей в номинации „Восточная красавица“», — сообщает газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что студентка из Шадринска (Курганская область) станет участницей Парада Победы в Москве. Она вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы 2023», а также в список 100 лучших добровольцев России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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