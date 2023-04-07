Девушка победила в номинации «Восточная красавица» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уроженка Мокроусовского муниципального округа (Курганская область) Элина Шаева победила в номинации «Восточная красавица» в международном конкурсе «Мисс Навруз Мира — 2023». Об этом сообщает мокроусовская газета «Восход».

«Элина Шаева, уроженка Мокроусовского муниципального округа, стала дипломантом международного конкурса „Мисс Навруз Мира — 2023“. Она стала лучшей в номинации „Восточная красавица“», — сообщает газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что студентка из Шадринска (Курганская область) станет участницей Парада Победы в Москве. Она вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы 2023», а также в список 100 лучших добровольцев России.