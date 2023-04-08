08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Кургане задержали семейную пару с героином в детской коляске

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, рейд полиции
На злоумышленников завели уголовное дело Фото:

В Кургане сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару с героином, спрятанным в детской коляске. Часть наркотиков злоумышленники успели разложить в тайниковые закладки, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. У них был обнаружен героин общей массой более 15 граммов, который граждане спрятали в детской коляске. Часть наркотиков пара успела разложить по тайниковым закладкам», — сообщается в ведомстве.

Дома у злоумышленников полицейские изъяли весы, изоленту и фольгу. Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что в курганской гостинице задержали иностранцев с крупной партией героина. Их наказали административным штрафом с последующей депортацией.

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В Кургане сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару с героином, спрятанным в детской коляске. Часть наркотиков злоумышленники успели разложить в тайниковые закладки, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. У них был обнаружен героин общей массой более 15 граммов, который граждане спрятали в детской коляске. Часть наркотиков пара успела разложить по тайниковым закладкам», — сообщается в ведомстве. Дома у злоумышленников полицейские изъяли весы, изоленту и фольгу. Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что в курганской гостинице задержали иностранцев с крупной партией героина. Их наказали административным штрафом с последующей депортацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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