В Кургане задержали семейную пару с героином в детской коляске

На злоумышленников завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару с героином, спрятанным в детской коляске. Часть наркотиков злоумышленники успели разложить в тайниковые закладки, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. У них был обнаружен героин общей массой более 15 граммов, который граждане спрятали в детской коляске. Часть наркотиков пара успела разложить по тайниковым закладкам», — сообщается в ведомстве.

Дома у злоумышленников полицейские изъяли весы, изоленту и фольгу. Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что в курганской гостинице задержали иностранцев с крупной партией героина. Их наказали административным штрафом с последующей депортацией.