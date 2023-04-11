Павел Бухаров занял пост замначальника в центре дополнительного образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Лидеры ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) пристроили уволенного из мэрии экс-главу управления молодежной политики Павла Бухарова. Управленец занял пост замдиректора в учебном комбинате «Эврика», директором которого является его приятель и член партии ЛДПР— Константин Филатов, сообщил источник URA.RU.

«В свое время Бухаров помог Филатову занять должность в „Эврике“. Долг платежом красен», — сообщил источник.

По словам инсайдера, сам Бухаров в прошлом входил в ЛДПР, с членами которой у него остались хорошие отношения. В учреждении дополнительного образования «Эврика» агентству подтвердили назначение Павла Бухарова.

Ранее URA.RU сообщало, что с Павлом Бухаровым администрация Нового Уренгоя не продлила контракт. Источники предполагали, что он обратится к ЛДПР за помощью в поиске работы.