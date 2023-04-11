11 апреля 2023
10 апреля 2023

ЛДПР нашла работу уволенному из мэрии в ЯНАО управленцу. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, айфон 13, айфон 12
Павел Бухаров занял пост замначальника в центре дополнительного образования Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Лидеры ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) пристроили уволенного из мэрии экс-главу управления молодежной политики Павла Бухарова. Управленец занял пост замдиректора в учебном комбинате «Эврика», директором которого является его приятель и член партии ЛДПР— Константин Филатов, сообщил источник URA.RU.

«В свое время Бухаров помог Филатову занять должность в „Эврике“. Долг платежом красен», — сообщил источник.

По словам инсайдера, сам Бухаров в прошлом входил в ЛДПР, с членами которой у него остались хорошие отношения. В учреждении дополнительного образования «Эврика» агентству подтвердили назначение Павла Бухарова.

Ранее URA.RU сообщало, что с Павлом Бухаровым администрация Нового Уренгоя не продлила контракт. Источники предполагали, что он обратится к ЛДПР за помощью в поиске работы.

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Лидеры ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) пристроили уволенного из мэрии экс-главу управления молодежной политики Павла Бухарова. Управленец занял пост замдиректора в учебном комбинате «Эврика», директором которого является его приятель и член партии ЛДПР— Константин Филатов, сообщил источник URA.RU. «В свое время Бухаров помог Филатову занять должность в „Эврике“. Долг платежом красен», — сообщил источник. По словам инсайдера, сам Бухаров в прошлом входил в ЛДПР, с членами которой у него остались хорошие отношения. В учреждении дополнительного образования «Эврика» агентству подтвердили назначение Павла Бухарова. Ранее URA.RU сообщало, что с Павлом Бухаровым администрация Нового Уренгоя не продлила контракт. Источники предполагали, что он обратится к ЛДПР за помощью в поиске работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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