В ЯНАО подорожало вторичное жилье

В Салехарде в сравнении с 2022 годом жилье подорожало на 12,3% (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городах ЯНАО увеличилась стоимость вторичного жилья. Как сообщили URA.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость», за месяц в Салехарде цена квадратного метра выросла на 4,2%, в Ноябрьске — на 7%, в Новом Уренгое — на 3,1%.

«В Салехарде в первом квартале 2023 года средняя цена на вторичную недвижимость составила 142 857 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году квадрат подорожал на 12,3%, а за месяц — на 4,2%. За год в Ноябрьске стоимость квадрата выросла на 16,3%, за месяц — на 7%. В Новом Уренгое стоимость квадратного метра за год увеличилась на 5,5%, за месяц — на 3,1%», — уточнили аналитики.

Средняя стоимость квадрата в Новом Уренгое составляет 154 630 рублей. В газовой столице больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 10,2%. При этом в Салехарде и Новом Уренгое подешевели многокомнатные объекты на вторичном рынке — на 2,4% и 11,1% соответственно.

В Ноябрьске средняя цена квадрата зафиксирована на уровне 102 888 рублей. В этом городе трехкомнатные квартиры подорожали на 9,3%, однокомнатные — на 2,7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ЯНАО увеличился. На продажу недвижимости жители округа в среднем тратят от 59 до 89 дней.