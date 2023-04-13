13 апреля 2023

Тюменская полиция вынуждена работать в условиях дефицита кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Волна увольнений не отразилась на работе Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте Фото:

Отток кадров не повлиял на работу Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте, поскольку все ключевые должности там укомплектованы. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. При этом, сотрудников полиции не хватает в крупнейших городах региона: Тюмени, Ишиме и Тобольске.

«Все ключевые должности в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте укомплектованы, подразделение в полном объеме исполняет поставленные перед ним задачи. Общее количество вакантных должностей в отделе не превышает средний показатель по подразделениям транспортной полиции УрФО в целом», — рассказали агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

При этом, на официальном сайте ведомства указано, что в Тюменский линейный отдел полиции МВД РФ на транспорте требуются полицейские отдельной роты ППС и младший инспектор специализированного отделения по обеспечению общественного порядка. Вакансии открыты в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте произошла новая волна увольнений. Из ведомства, в частности, начали уходить молодые сотрудники.

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Отток кадров не повлиял на работу Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте, поскольку все ключевые должности там укомплектованы. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. При этом, сотрудников полиции не хватает в крупнейших городах региона: Тюмени, Ишиме и Тобольске. «Все ключевые должности в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте укомплектованы, подразделение в полном объеме исполняет поставленные перед ним задачи. Общее количество вакантных должностей в отделе не превышает средний показатель по подразделениям транспортной полиции УрФО в целом», — рассказали агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. При этом, на официальном сайте ведомства указано, что в Тюменский линейный отдел полиции МВД РФ на транспорте требуются полицейские отдельной роты ППС и младший инспектор специализированного отделения по обеспечению общественного порядка. Вакансии открыты в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте произошла новая волна увольнений. Из ведомства, в частности, начали уходить молодые сотрудники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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