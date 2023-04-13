Тюменская полиция вынуждена работать в условиях дефицита кадров

Волна увольнений не отразилась на работе Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отток кадров не повлиял на работу Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте, поскольку все ключевые должности там укомплектованы. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. При этом, сотрудников полиции не хватает в крупнейших городах региона: Тюмени, Ишиме и Тобольске.

«Все ключевые должности в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте укомплектованы, подразделение в полном объеме исполняет поставленные перед ним задачи. Общее количество вакантных должностей в отделе не превышает средний показатель по подразделениям транспортной полиции УрФО в целом», — рассказали агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

При этом, на официальном сайте ведомства указано, что в Тюменский линейный отдел полиции МВД РФ на транспорте требуются полицейские отдельной роты ППС и младший инспектор специализированного отделения по обеспечению общественного порядка. Вакансии открыты в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте произошла новая волна увольнений. Из ведомства, в частности, начали уходить молодые сотрудники.