16 апреля 2023
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Губернатор Моор наградил лучших матерей и отцов региона

Тюменский губернатор наградил жителей региона медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие, посвященное всероссийскому Дню матери с вручением медалей «Материнская слава». Тюмень, орден материнская слава
Многодетные матери и отцы получили медали по распоряжению губернатора региона Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о награждении жителей региона медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

«За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей наградить медалью „Материнская слава“ 17 человек. Медалью „Отцовская доблесть“ — 10 человек», — говорится в тексте постановления, подписанного губернатором Александром Моором.

Награжденные многодетные матери и отцы проживают в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ишимском, Бердюжском, Тобольском, Юргинском, Ярковском, Аромашевском, Тюменском, Казанском районах, а также в Голышмановском городском округе. В связи с присвоением наград они также имеют право на получение единовременного государственного пособия.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о награждении жителей региона медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. «За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей наградить медалью „Материнская слава“ 17 человек. Медалью „Отцовская доблесть“ — 10 человек», — говорится в тексте постановления, подписанного губернатором Александром Моором. Награжденные многодетные матери и отцы проживают в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ишимском, Бердюжском, Тобольском, Юргинском, Ярковском, Аромашевском, Тюменском, Казанском районах, а также в Голышмановском городском округе. В связи с присвоением наград они также имеют право на получение единовременного государственного пособия.
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