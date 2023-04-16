Губернатор Моор наградил лучших матерей и отцов региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о награждении жителей региона медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
«За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей наградить медалью „Материнская слава“ 17 человек. Медалью „Отцовская доблесть“ — 10 человек», — говорится в тексте постановления, подписанного губернатором Александром Моором.
Награжденные многодетные матери и отцы проживают в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ишимском, Бердюжском, Тобольском, Юргинском, Ярковском, Аромашевском, Тюменском, Казанском районах, а также в Голышмановском городском округе. В связи с присвоением наград они также имеют право на получение единовременного государственного пособия.
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