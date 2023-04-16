Спортсменка победила на первенстве России по шахматам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Шахматистка из Кургана Алена Волчкова завоевала золотую медаль на первенстве России по шахматам. Данная информация была размещена 17 апреля на сайте областного правительства.

«В первый день соревнований были разыграны награды в блице — самом быстром формате шахмат. В группе девушек до 17 лет успешно выступила кандидат в мастера спорта Алена Волчкова. <…> Соревнования среди юношей и девушек стартовали накануне, 16 апреля, в Москве», — указано в сообщении.

В первенстве России по шахматам в пяти возрастных группах участвуют более 1200 человек. Регион помимо Волчковой представляют еще четыре воспитанника детско-юношеской спортивной школы №2 Кургана. Первенство продлится до 28 апреля.

Ранее член координационного совета по развитию шахматного образования в России Игорь Сухих заявил, что Курганская область является лидером по развитию шахматного образования в стране. Он отметил, что в регионе также проводят конкурсы для семей и педагогов.