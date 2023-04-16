16 апреля 2023

Спортсменка из Кургана завоевала золото на первенстве России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Спортсменка победила на первенстве России по шахматам Фото:

Шахматистка из Кургана Алена Волчкова завоевала золотую медаль на первенстве России по шахматам. Данная информация была размещена 17 апреля на сайте областного правительства.

«В первый день соревнований были разыграны награды в блице — самом быстром формате шахмат. В группе девушек до 17 лет успешно выступила кандидат в мастера спорта Алена Волчкова. <…> Соревнования среди юношей и девушек стартовали накануне, 16 апреля, в Москве», — указано в сообщении.

В первенстве России по шахматам в пяти возрастных группах участвуют более 1200 человек. Регион помимо Волчковой представляют еще четыре воспитанника детско-юношеской спортивной школы №2 Кургана. Первенство продлится до 28 апреля.

Ранее член координационного совета по развитию шахматного образования в России Игорь Сухих заявил, что Курганская область является лидером по развитию шахматного образования в стране. Он отметил, что в регионе также проводят конкурсы для семей и педагогов.

Алина Волчкова победила в блице
Алина Волчкова победила в блице
Фото:

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Шахматистка из Кургана Алена Волчкова завоевала золотую медаль на первенстве России по шахматам. Данная информация была размещена 17 апреля на сайте областного правительства. «В первый день соревнований были разыграны награды в блице — самом быстром формате шахмат. В группе девушек до 17 лет успешно выступила кандидат в мастера спорта Алена Волчкова. <…> Соревнования среди юношей и девушек стартовали накануне, 16 апреля, в Москве», — указано в сообщении. В первенстве России по шахматам в пяти возрастных группах участвуют более 1200 человек. Регион помимо Волчковой представляют еще четыре воспитанника детско-юношеской спортивной школы №2 Кургана. Первенство продлится до 28 апреля. Ранее член координационного совета по развитию шахматного образования в России Игорь Сухих заявил, что Курганская область является лидером по развитию шахматного образования в стране. Он отметил, что в регионе также проводят конкурсы для семей и педагогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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