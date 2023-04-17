Тюменский бизнесмен содержит незаконный зоопарк

Житель Тюменской области содержал в отдаленном селе незаконный зоопарк, в котором находилась коллекция животных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Сотрудники Россельхознадзора установили, что предприниматель содержит зоологическую коллекцию в селе Чикча Тюменской области. В коллекции находятся страусы, енотовидные собаки, лисы, хорьки, пони, лошади, кролики и другие животные. Предприниматель использует их в культурно-зрелищных целях, не имея на то специального разрешения», — говорится в сообщении.
Инспекторы составили на предпринимателя административный протокол, в настоящий момент заявление передано в Арбитражный суд Тюменской области. Вопрос о принятии заявления будет решен в течение пяти рабочих дней.
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