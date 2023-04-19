Владелец прицепа отметил, что в нем нет кухни и туалета (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Кургана продает прицеп-дачу. Стоимость объекта составляет 200 тысяч рублей, говорится на сайте Avito.

«Прицеп-дача Adria Adora, 2007. Продам автодом в хорошем состоянии, с документами. Кухни, туалета нет», — написал автор объявления.

На прикрепленных к объявлению фотографиях можно заметить, что в прицепе находится комната с кроватью, окном и шкафами. На сайте указано, что у его представителей недостаточно сведений об этом транспортном средстве.

Ранее в Кетовском муниципальном округе Курганской области продавали дачу за 6,5 млн рублей. Владелец дачи отмечал, что она расположена рядом с грибными местами.