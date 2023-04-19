В Кургане продают передвижную дачу. Фото

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Передача низкопольных автобусов. Курган, низкопольный автобус, колесо автобуса
Владелец прицепа отметил, что в нем нет кухни и туалета (архивное фото) Фото:

Житель Кургана продает прицеп-дачу. Стоимость объекта составляет 200 тысяч рублей, говорится на сайте Avito.

«Прицеп-дача Adria Adora, 2007. Продам автодом в хорошем состоянии, с документами. Кухни, туалета нет», — написал автор объявления.

На прикрепленных к объявлению фотографиях можно заметить, что в прицепе находится комната с кроватью, окном и шкафами. На сайте указано, что у его представителей недостаточно сведений об этом транспортном средстве.

Ранее в Кетовском муниципальном округе Курганской области продавали дачу за 6,5 млн рублей. Владелец дачи отмечал, что она расположена рядом с грибными местами.

Стоимость прицепа оценили в 200 тысяч рублей
Стоимость прицепа оценили в 200 тысяч рублей

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Житель Кургана продает прицеп-дачу. Стоимость объекта составляет 200 тысяч рублей, говорится на сайте Avito. «Прицеп-дача Adria Adora, 2007. Продам автодом в хорошем состоянии, с документами. Кухни, туалета нет», — написал автор объявления. На прикрепленных к объявлению фотографиях можно заметить, что в прицепе находится комната с кроватью, окном и шкафами. На сайте указано, что у его представителей недостаточно сведений об этом транспортном средстве. Ранее в Кетовском муниципальном округе Курганской области продавали дачу за 6,5 млн рублей. Владелец дачи отмечал, что она расположена рядом с грибными местами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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