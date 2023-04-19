В школе города ЯНАО откроется профильный класс МЧС

В школе Яр-Сале (ЯНАО) скоро откроется профильный класс МЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Андрей Кугаевский.
«Сегодня в Яр-Сале встретился с коллективами школы, детского сада и Центра внешкольной работы. С этого года в Ямальской школе создан полицейский класс, скоро откроется направление МЧС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в школе старшеклассники могут также учиться в «Газпром-классе». Для детей тундровиков будет построено новое здание интерната и будет обновлен корпус начальной школы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. На базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».
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