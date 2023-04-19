19 апреля 2023

В школе города ЯНАО откроется профильный класс МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе уже есть полицейский класс, а старшеклассники могут учиться в «Газпром-классе» Фото:

В школе Яр-Сале (ЯНАО) скоро откроется профильный класс МЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Андрей Кугаевский.

«Сегодня в Яр-Сале встретился с коллективами школы, детского сада и Центра внешкольной работы. С этого года в Ямальской школе создан полицейский класс, скоро откроется направление МЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в школе старшеклассники могут также учиться в «Газпром-классе». Для детей тундровиков будет построено новое здание интерната и будет обновлен корпус начальной школы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. На базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».

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В школе Яр-Сале (ЯНАО) скоро откроется профильный класс МЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Андрей Кугаевский. «Сегодня в Яр-Сале встретился с коллективами школы, детского сада и Центра внешкольной работы. С этого года в Ямальской школе создан полицейский класс, скоро откроется направление МЧС», — говорится в сообщении. Отмечается, что в школе старшеклассники могут также учиться в «Газпром-классе». Для детей тундровиков будет построено новое здание интерната и будет обновлен корпус начальной школы. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. На базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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