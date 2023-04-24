Bloomberg: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Посольство КНР во Франции удалило комментарий китайского дипломата по принадлежности Крыма Фото:

Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе, где он высказался о принадлежности Крыма. Также политик отмечал статус стран Балтии. После чего порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.

«Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент „был удален автором“», — передает Bloomberg.

Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.

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Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе, где он высказался о принадлежности Крыма. Также политик отмечал статус стран Балтии. После чего порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата. «Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент „был удален автором“», — передает Bloomberg. Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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