Bloomberg: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме

Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе, где он высказался о принадлежности Крыма. Также политик отмечал статус стран Балтии. После чего порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.
«Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент „был удален автором“», — передает
Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.
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