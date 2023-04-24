Bloomberg: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме

24 апреля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Посольство КНР во Франции удалило комментарий китайского дипломата по принадлежности Крыма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе, где он высказался о принадлежности Крыма. Также политик отмечал статус стран Балтии. После чего порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата. «Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент „был удален автором“», — передает Bloomberg . Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.

Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе, где он высказался о принадлежности Крыма. Также политик отмечал статус стран Балтии. После чего порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата. «Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент „был удален автором“», — передает Bloomberg. Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.