Безымянная улица находится за окружной дорогой Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Безымянную улицу в Тюмени планируют назвать именем фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего в Чечне. Голосование на за проект стартовало на городском портале «Я решаю», сообщили URA.RU в администрации областного центра.

«Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 4 „Затюменский“ наименования: улица Александра Ефремова», — рассказали в мэрии. Безымянная улица находится за окружной дорогой, недалеко от улицы Барнаульской.

Александр Ефремов погиб от взрыва фугаса при выполнении редакционного задания в Грозном 12 мая 2000 года, вместе с сотрудниками тюменской милиции. Посмертно он награжден медалью «За отвагу».