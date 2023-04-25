25 апреля 2023
24 апреля 2023

В Тюмени хотят назвать улицу именем погибшего журналиста. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, трасса, дорога, ткад
Безымянная улица находится за окружной дорогой Тюмени Фото:

Безымянную улицу в Тюмени планируют назвать именем фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего в Чечне. Голосование на за проект стартовало на городском портале «Я решаю», сообщили URA.RU в администрации областного центра.

«Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 4 „Затюменский“ наименования: улица Александра Ефремова», — рассказали в мэрии. Безымянная улица находится за окружной дорогой, недалеко от улицы Барнаульской.

Александр Ефремов погиб от взрыва фугаса при выполнении редакционного задания в Грозном 12 мая 2000 года, вместе с сотрудниками тюменской милиции. Посмертно он награжден медалью «За отвагу».

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Безымянную улицу в Тюмени планируют назвать именем фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего в Чечне. Голосование на за проект стартовало на городском портале «Я решаю», сообщили URA.RU в администрации областного центра. «Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 4 „Затюменский“ наименования: улица Александра Ефремова», — рассказали в мэрии. Безымянная улица находится за окружной дорогой, недалеко от улицы Барнаульской. Александр Ефремов погиб от взрыва фугаса при выполнении редакционного задания в Грозном 12 мая 2000 года, вместе с сотрудниками тюменской милиции. Посмертно он награжден медалью «За отвагу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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