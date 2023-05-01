В Тюменской области школьный автобус сбил ребенка

Авария произошла в селе Упорово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Упорово (Тюменская область) школьный автобус сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу из-за остановки.

«7-летний мальчик сбит сегодня школьным автобусом на улице Крупской, в селе Упорово. Предварительно, ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за остановки автобусов», — сообщили в ведомстве.

Как добавили в региональной Госавтоинспекции, в момент аварии в автобусе не было пассажиров. У ребенка диагностировали травму ноги, его госпитализировали.