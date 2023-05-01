01 мая 2023
30 апреля 2023

В Тюменской области школьный автобус сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в селе Упорово Фото:

В селе Упорово (Тюменская область) школьный автобус сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу из-за остановки.

«7-летний мальчик сбит сегодня школьным автобусом на улице Крупской, в селе Упорово. Предварительно, ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за остановки автобусов», — сообщили в ведомстве.

Как добавили в региональной Госавтоинспекции, в момент аварии в автобусе не было пассажиров. У ребенка диагностировали травму ноги, его госпитализировали.

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В селе Упорово (Тюменская область) школьный автобус сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу из-за остановки. «7-летний мальчик сбит сегодня школьным автобусом на улице Крупской, в селе Упорово. Предварительно, ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за остановки автобусов», — сообщили в ведомстве. Как добавили в региональной Госавтоинспекции, в момент аварии в автобусе не было пассажиров. У ребенка диагностировали травму ноги, его госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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