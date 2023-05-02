Тюменский прапорщик погиб во время спецоперации

03 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Похороны бойца пройдут в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прапорщик из Тюменской области погиб 17 апреля в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает официальная группа администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте». «17 апреля при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, старший разведчик-дальномерщик, прапорщик Сирин Евгений Борисович. Евгений честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности своей страны», — говорится в сообщении администрации. Там же добавили, что похороны бойца пройдут в Тюмени. О начале спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с бойцом ЧВК, который погиб в боях за Бахмут (Артемовск).

Прапорщик из Тюменской области погиб 17 апреля в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает официальная группа администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте». «17 апреля при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, старший разведчик-дальномерщик, прапорщик Сирин Евгений Борисович. Евгений честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности своей страны», — говорится в сообщении администрации. Там же добавили, что похороны бойца пройдут в Тюмени. О начале спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с бойцом ЧВК, который погиб в боях за Бахмут (Артемовск).