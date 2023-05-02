02 мая 2023

Тюменский прапорщик погиб во время спецоперации

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Похороны бойца пройдут в Тюмени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прапорщик из Тюменской области погиб 17 апреля в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает официальная группа администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте».

«17 апреля при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, старший разведчик-дальномерщик, прапорщик Сирин Евгений Борисович. Евгений честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности своей страны», — говорится в сообщении администрации. Там же добавили, что похороны бойца пройдут в Тюмени.

О начале спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с бойцом ЧВК, который погиб в боях за Бахмут (Артемовск).

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Прапорщик из Тюменской области погиб 17 апреля в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает официальная группа администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте». «17 апреля при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, старший разведчик-дальномерщик, прапорщик Сирин Евгений Борисович. Евгений честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности своей страны», — говорится в сообщении администрации. Там же добавили, что похороны бойца пройдут в Тюмени. О начале спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с бойцом ЧВК, который погиб в боях за Бахмут (Артемовск).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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