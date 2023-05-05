Тюменцам рассказали, где купить самое дешевое мясо для шашлыка

Самое дешевое мясо для шашлыка в Тюмени продается в «Ленте» и «Перекрестке»

Самым бюджетным оказалось мясо для шашлыка в «Ленте» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Разница стоимости мяса для шашлыка к праздничным выходным в тюменских магазинах составляет больше ста процентов. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее всего купить полуфабрикаты к главному блюду для пикника.

Самая низкая стоимость готового мяса для шашлыка в супермаркете «Лента». Там за килограмм готового полуфабриката из свинины попросят 259 рублей. Здесь же продают самый дешевый шашлык из курицы — 169 рублей за килограмм продукта.

Чуть дороже за аналогичный вес обойдется мясо в магазине «Перекресток». Здесь килограмм шашлыка из свинины будет стоить 279 рублей. За куриный придется заплатить 209 рублей.

В гипермаркете «О’кей» стоимость килограмма готового шашлыка из свинины составляет 339 рублей. На момент подготовки публикации шашлык из курицы был распродан. Цена на него не была указана.

В магазине Metro также не оказалось полуфабрикатов из курицы. Но за два килограмма маринованного свиного мяса тюменцам предлагают заплатить 698 рублей, за килограмм — 349 рублей.

Самым дорогим мясным продуктом оказалось мясо из «Ашана». Там за охлажденный шашлык из свинины в маринаде просят 520 рублей за килограмм.