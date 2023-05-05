05 мая 2023

В Пермском крае на пожаре мать спасла троих детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Пожар произошел в частном доме в Нытве Фото:

В Нытве (Пермский край) при пожаре в частном доме мать спасла троих детей. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на ул. Коммунистическая поступило 6 мая в 01:44. Благодаря грамотным действиям матери, которая обнаружила, что горит крыша дома, были спасены трое детей», — сообщается в ведомстве.

Было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки. Огонь был остановлен в 02:02, а потушен в 02:10. В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нытве (Пермский край) при пожаре в частном доме мать спасла троих детей. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Коммунистическая поступило 6 мая в 01:44. Благодаря грамотным действиям матери, которая обнаружила, что горит крыша дома, были спасены трое детей», — сообщается в ведомстве. Было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки. Огонь был остановлен в 02:02, а потушен в 02:10. В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...