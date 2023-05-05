В Пермском крае на пожаре мать спасла троих детей

06 мая 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в частном доме в Нытве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нытве (Пермский край) при пожаре в частном доме мать спасла троих детей. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Коммунистическая поступило 6 мая в 01:44. Благодаря грамотным действиям матери, которая обнаружила, что горит крыша дома, были спасены трое детей», — сообщается в ведомстве. Было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки. Огонь был остановлен в 02:02, а потушен в 02:10. В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В Нытве (Пермский край) при пожаре в частном доме мать спасла троих детей. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Коммунистическая поступило 6 мая в 01:44. Благодаря грамотным действиям матери, которая обнаружила, что горит крыша дома, были спасены трое детей», — сообщается в ведомстве. Было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки. Огонь был остановлен в 02:02, а потушен в 02:10. В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.