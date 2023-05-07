Политолог указал на теневую силу на Украине, которая восстанет против Зеленского

Украинские предприниматели могут свергнуть президента Украины Владимира Зеленского в случае неудачного контрнаступления. Об этом заявил политолог Марат Баширов.
«Еще одна серьезная сила на Украине — это предприниматели. В ресторанах и на яхтах сейчас идут серьезные разговоры на повышенных тонах, недовольство огромное. Все против всех и все против Зелинского, которого называют „больным“ в прямом и переносном смысле», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик». Он пояснил, что украинские предприниматели «сместят Зеленского», когда ВС РФ освободят еще больше территорий после провала контрнаступления ВСУ.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявлял, что украинские силовые структуры имеют планы по замене команды Зеленского, пишет RT. Экс-разведчик США Скотт Риттер предупреждал о растущем риске гибели Зеленского, передает телеканал 360. По его словам, украинский лидер погибнет, если будет оставаться у власти долго.
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