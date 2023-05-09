Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился фотографиями писателя Захара Прилепина, который находится в больнице после совершенного не него покушения. Чиновник также выложил видео, где вместе с Прилепиным поздравляет всех с Днем Победы.
«Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется», — написал Глеб Никитин в своем
На фотографиях, которыми поделился Никитин, Прилепин лежит на больничной койке. На видеозаписи он вместе с писателем поздравляет всех с Днем Победы.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. Его автомобиль Audi Q7 взорвали. Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу, где ему провели операцию. Следственный комитет квалифицировал покушение как теракт. Через некоторое время был найден зачинщик теракта — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Его арестовали.
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