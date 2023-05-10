Американский генерал объяснил, чего боится НАТО на Украине

Генерал ВВС США Бридлав: победа Украины — это главный страх НАТО

Запад не дает Украине того, что привело бы ее к победе, сказал Филип Бридлав Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО боится, что Украина добьется военных успехов в конфликте с Россией, так как это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил генерал ВВС США, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

«Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин [президент России Владимир] Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — приводит слова Филипа Бридлава издание ABC Action News .

Военный также сказал, что Запад делает все, чтобы Киев не проиграл в конфликте. Однако также он подчеркнул, что Украине не дают того, что могло бы привести ее к победе.

Ранее на Западе говорили, что Россия должна проиграть в конфликте, так как, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, миру «придется заплатить высокую цену», напоминает деловое издание «Взгляд». Он заявил, что даже угроза эскалации не сравнится с этими последствиями.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.