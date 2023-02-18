Медведев расшифровал слова Столтенберга о главном страхе НАТО

18 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медеведев прокомментировал слова генсека НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО боятся и ненавидят Россию, поэтому генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о страхе победы РФ на Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ну как же они обгадились там в НАТО. Перевожу на понятный русский [слова Столтенберга]: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в telegram-канале . Ранее Столтенберг высказал опасения по поводу возможной победы России на Украине. По его словам, есть беспокойство по поводу эскалации из-за поддержки Киева, но вариантов действий без риска нет. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит без участия России.

НАТО боятся и ненавидят Россию, поэтому генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о страхе победы РФ на Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ну как же они обгадились там в НАТО. Перевожу на понятный русский [слова Столтенберга]: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее Столтенберг высказал опасения по поводу возможной победы России на Украине. По его словам, есть беспокойство по поводу эскалации из-за поддержки Киева, но вариантов действий без риска нет. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит без участия России.