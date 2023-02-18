Медведев расшифровал слова Столтенберга о главном страхе НАТО

НАТО боятся и ненавидят Россию, поэтому генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о страхе победы РФ на Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Ну как же они обгадились там в НАТО. Перевожу на понятный русский [слова Столтенберга]: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в
Ранее Столтенберг высказал опасения по поводу возможной победы России на Украине. По его словам, есть беспокойство по поводу эскалации из-за поддержки Киева, но вариантов действий без риска нет. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит без участия России.
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