Медведев расшифровал слова Столтенберга о главном страхе НАТО

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Политсовет партии
Дмитрий Медеведев прокомментировал слова генсека НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО боятся и ненавидят Россию, поэтому генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о страхе победы РФ на Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ну как же они обгадились там в НАТО. Перевожу на понятный русский [слова Столтенберга]: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в telegram-канале.

Ранее Столтенберг высказал опасения по поводу возможной победы России на Украине. По его словам, есть беспокойство по поводу эскалации из-за поддержки Киева, но вариантов действий без риска нет. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит без участия России.

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НАТО боятся и ненавидят Россию, поэтому генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о страхе победы РФ на Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ну как же они обгадились там в НАТО. Перевожу на понятный русский [слова Столтенберга]: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее Столтенберг высказал опасения по поводу возможной победы России на Украине. По его словам, есть беспокойство по поводу эскалации из-за поддержки Киева, но вариантов действий без риска нет. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит без участия России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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