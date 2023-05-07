07 мая 2023

19fortyfive: ядерное оружие сохранило мир между Россией и НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Запад не рискует реально угрожать России применением ядерного оружия, пишет 19fortyfive Фото:

Наличие ядерного оружия и присутствие риска взаимного уничтожения позволяет сохранять мир между Россией и НАТО и избегать большого военного столкновения. Об этом пишет издание 19fortyfive.

«Взаимная угроза ядерного уничтожения помогла сохранить мир между Россией и НАТО», — говорится в материале издания. Автор материала добавил, что есть большие сомнения в том, что США начнут реально угрожать России ядерным оружием, но всегда присутствует вероятность проявления безрассудства и отчаяния у ответственных лиц, поэтому мир между Россией и НАТО нельзя назвать автоматическим.

Ранее руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что ядерная эскалация между США и Россией с каждым разом увеличивается все сильнее. Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн считает, что конфликт на Украине складывается не в пользу Белого дома, что может вылиться не только в поражение США, но и в начало ядерной войны, передает «Утро.ру».

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Наличие ядерного оружия и присутствие риска взаимного уничтожения позволяет сохранять мир между Россией и НАТО и избегать большого военного столкновения. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Взаимная угроза ядерного уничтожения помогла сохранить мир между Россией и НАТО», — говорится в материале издания. Автор материала добавил, что есть большие сомнения в том, что США начнут реально угрожать России ядерным оружием, но всегда присутствует вероятность проявления безрассудства и отчаяния у ответственных лиц, поэтому мир между Россией и НАТО нельзя назвать автоматическим. Ранее руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что ядерная эскалация между США и Россией с каждым разом увеличивается все сильнее. Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн считает, что конфликт на Украине складывается не в пользу Белого дома, что может вылиться не только в поражение США, но и в начало ядерной войны, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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