19fortyfive: ядерное оружие сохранило мир между Россией и НАТО

Запад не рискует реально угрожать России применением ядерного оружия, пишет 19fortyfiveФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Наличие ядерного оружия и присутствие риска взаимного уничтожения позволяет сохранять мир между Россией и НАТО и избегать большого военного столкновения. Об этом пишет издание 19fortyfive.
«Взаимная угроза ядерного уничтожения помогла сохранить мир между Россией и НАТО», — говорится в материале издания. Автор материала добавил, что есть большие сомнения в том, что США начнут реально угрожать России ядерным оружием, но всегда присутствует вероятность проявления безрассудства и отчаяния у ответственных лиц, поэтому мир между Россией и НАТО нельзя назвать автоматическим.
Ранее руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что ядерная эскалация между США и Россией с каждым разом увеличивается все сильнее. Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн считает, что конфликт на Украине складывается не в пользу Белого дома, что может вылиться не только в поражение США, но и в начало ядерной войны, передает «Утро.ру».
Наличие ядерного оружия и присутствие риска взаимного уничтожения позволяет сохранять мир между Россией и НАТО и избегать большого военного столкновения. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Взаимная угроза ядерного уничтожения помогла сохранить мир между Россией и НАТО», — говорится в материале издания. Автор материала добавил, что есть большие сомнения в том, что США начнут реально угрожать России ядерным оружием, но всегда присутствует вероятность проявления безрассудства и отчаяния у ответственных лиц, поэтому мир между Россией и НАТО нельзя назвать автоматическим. Ранее руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что ядерная эскалация между США и Россией с каждым разом увеличивается все сильнее. Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн считает, что конфликт на Украине складывается не в пользу Белого дома, что может вылиться не только в поражение США, но и в начало ядерной войны, передает «Утро.ру».