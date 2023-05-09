Тюменец попал в больницу, выпив «Кока-Колу»

Мужчина выпил газировку, зная о своей аллергии на нее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени был госпитализирован после приступа аллергии, который случился из-за употребления газировки «Кока-Кола». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Аллергия на „Кока-Колу“ оказалась у 56-летнего мужчины. Тюменец знал о том, что может быть такая реакция, однако выпил любимый напиток. После оказанной помощи медики скорой доставили мужчину в больницу», — рассказали URA.RU в депздраве.

Как отметили в пресс-службе, медики рекомендуют гражданам незамедлительно обращаться за помощью при тяжелых признаках аллергических реакций. А именно: при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания. Если реакции появляются не впервые, то до прибытия врачей нужно выпить антигистаминные препараты и сорбенты, а также пить как можно больше воды.