09 мая 2023

Тюменец попал в больницу, выпив «Кока-Колу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
Мужчина выпил газировку, зная о своей аллергии на нее Фото:

Житель Тюмени был госпитализирован после приступа аллергии, который случился из-за употребления газировки «Кока-Кола». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Аллергия на „Кока-Колу“ оказалась у 56-летнего мужчины. Тюменец знал о том, что может быть такая реакция, однако выпил любимый напиток. После оказанной помощи медики скорой доставили мужчину в больницу», — рассказали URA.RU в депздраве.

Как отметили в пресс-службе, медики рекомендуют гражданам незамедлительно обращаться за помощью при тяжелых признаках аллергических реакций. А именно: при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания. Если реакции появляются не впервые, то до прибытия врачей нужно выпить антигистаминные препараты и сорбенты, а также пить как можно больше воды.

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Житель Тюмени был госпитализирован после приступа аллергии, который случился из-за употребления газировки «Кока-Кола». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Аллергия на „Кока-Колу“ оказалась у 56-летнего мужчины. Тюменец знал о том, что может быть такая реакция, однако выпил любимый напиток. После оказанной помощи медики скорой доставили мужчину в больницу», — рассказали URA.RU в депздраве. Как отметили в пресс-службе, медики рекомендуют гражданам незамедлительно обращаться за помощью при тяжелых признаках аллергических реакций. А именно: при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания. Если реакции появляются не впервые, то до прибытия врачей нужно выпить антигистаминные препараты и сорбенты, а также пить как можно больше воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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