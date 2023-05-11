Тюменец сломал ногу, пытаясь сбежать из полиции

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Происшествие с автомобилем Ауди. Пермь, дежурная часть, место происшествия, автомобиль полиции, следственно оперативная группа
Мужчину задержали по подозрению в краже Фото:

В Тюмени рецидивист сломал ногу, пытаясь сбежать из отделения полиции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за кражу.

«Задержанный сломал ногу, сбегая из полиции через окно на третьем этаже в Тюмени. <…> Двух местных жителей 35-ти и 47-ми лет задержали по подозрению в краже в районе вокзала — у одного из них в сумке лежал силовой 10-метровый кабель», — рассказали в telegram-канале.

Отмечается, что тюменец, сбегая через окно, упал на козырек и скатился на землю, где его задержали и отправили в больницу. Помимо перелома, у мужчины диагностировали ушиб головного мозга и трещину лобной кости. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.

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В Тюмени рецидивист сломал ногу, пытаясь сбежать из отделения полиции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за кражу. «Задержанный сломал ногу, сбегая из полиции через окно на третьем этаже в Тюмени. <…> Двух местных жителей 35-ти и 47-ми лет задержали по подозрению в краже в районе вокзала — у одного из них в сумке лежал силовой 10-метровый кабель», — рассказали в telegram-канале. Отмечается, что тюменец, сбегая через окно, упал на козырек и скатился на землю, где его задержали и отправили в больницу. Помимо перелома, у мужчины диагностировали ушиб головного мозга и трещину лобной кости. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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