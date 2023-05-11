Тюменец сломал ногу, пытаясь сбежать из полиции

11 мая 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали по подозрению в краже Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени рецидивист сломал ногу, пытаясь сбежать из отделения полиции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за кражу. «Задержанный сломал ногу, сбегая из полиции через окно на третьем этаже в Тюмени. <…> Двух местных жителей 35-ти и 47-ми лет задержали по подозрению в краже в районе вокзала — у одного из них в сумке лежал силовой 10-метровый кабель», — рассказали в telegram-канале. Отмечается, что тюменец, сбегая через окно, упал на козырек и скатился на землю, где его задержали и отправили в больницу. Помимо перелома, у мужчины диагностировали ушиб головного мозга и трещину лобной кости. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.

В Тюмени рецидивист сломал ногу, пытаясь сбежать из отделения полиции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за кражу. «Задержанный сломал ногу, сбегая из полиции через окно на третьем этаже в Тюмени. <…> Двух местных жителей 35-ти и 47-ми лет задержали по подозрению в краже в районе вокзала — у одного из них в сумке лежал силовой 10-метровый кабель», — рассказали в telegram-канале. Отмечается, что тюменец, сбегая через окно, упал на козырек и скатился на землю, где его задержали и отправили в больницу. Помимо перелома, у мужчины диагностировали ушиб головного мозга и трещину лобной кости. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.