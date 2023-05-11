В Тюмени из-за проведения велогонки, посвященной памяти Героя СССР М.Мельникайте, 14 мая будет частично прекращено движение транспорта по ул. Лесопарковой в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».
«14 мая 2023 в период с 8:00 до 15:30 часов будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей. В связи с переносом спортивного мероприятия — открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза М. Мельникайте», — указано в сообщении городской администрации.
В тюменской мэрии просят водителей заранее планировать маршрут при поездках в указанный микрорайон 14 мая. Объехать закрытый для дорожного движения участок ул. Лесопарковой можно будет по улицам Домостроителей и Казачьи Луга.
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