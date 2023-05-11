В Тюмени из-за велогонки перекроют часть дорог. Карта

12 мая 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

14 мая в Тюмени состоится велогонка Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени из-за проведения велогонки, посвященной памяти Героя СССР М.Мельникайте, 14 мая будет частично прекращено движение транспорта по ул. Лесопарковой в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «14 мая 2023 в период с 8:00 до 15:30 часов будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей. В связи с переносом спортивного мероприятия — открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза М. Мельникайте», — указано в сообщении городской администрации. В тюменской мэрии просят водителей заранее планировать маршрут при поездках в указанный микрорайон 14 мая. Объехать закрытый для дорожного движения участок ул. Лесопарковой можно будет по улицам Домостроителей и Казачьи Луга. Схема объезда закрытого для дорожного движения участка дороги Фото: паблик «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени из-за проведения велогонки, посвященной памяти Героя СССР М.Мельникайте, 14 мая будет частично прекращено движение транспорта по ул. Лесопарковой в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «14 мая 2023 в период с 8:00 до 15:30 часов будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей. В связи с переносом спортивного мероприятия — открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза М. Мельникайте», — указано в сообщении городской администрации. В тюменской мэрии просят водителей заранее планировать маршрут при поездках в указанный микрорайон 14 мая. Объехать закрытый для дорожного движения участок ул. Лесопарковой можно будет по улицам Домостроителей и Казачьи Луга.