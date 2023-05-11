От футбольного матча до стендап концерта — как в Тюмени провести выходные

Афиша мероприятий в Тюмени на 13—14 мая

12 мая 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

В Тюмени на выходных пройдут футбольный матч, стендап концерт, а также ярмарка для садоводов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на выходных пройдут футбольный матч, стендап концерт, а также ярмарка для садоводов. Все самые интересные события на 13—14 мая — в афише URA.RU. В субботу, 13 мая с 10:00 до 19:00 в выставочном зале «Тюменская ярмарка» пройдет мероприятие «Дача. Сад. Огород». На выставке тюменцы смогут посетить семинары и различные мастер-классы. «Это садовая выставка-ярмарка 2023 посадочного материала, товаров для садоводов и огородников, семян, рассады, саженцев и инвентаря», — сообщается на сайте зала. Вечером тюменцы смогут посетить концерт комиков из Екатеринбурга. Артисты участвовали ранее в различных фестивалях и программах на телеканалах. Стендап пройдет в баре «Дом печати» в 20:00, стоимость билета составляет 500 рублей. В это же время жители и гости города смогут посетить творческий вечер «Со мною вот что происходит…», который состоится в АРТ-кафе «ТБДТ». На мероприятии прозвучат песни из советских кинофильмов «Ирония судьбы» и «Жестокий романс». Стоимость билетов — от 1000 до 1500 рублей. В воскресенье, 14 мая на железнодорожный вокзал в Тюмени с 12:00 до 16:00 прибудет «Эшелон Победы». Поезд является демонстрацией подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны. Все желающие смогут зайти внутрь вагонов, познакомиться с экспозициями, послушать экскурсоводов и сфотографироваться. В 17:00 на стадионе «Геолог» пройдет футбольный матч «Тюмень» — «Иртыш». Стоимость билетов на игру составляет от 200 до 400 рублей. Также вечером в 19:00 в центре «Контора пароходства» пройдет шоу «Кто ближе». Во время него комики будут отвечать на вопросы ведущего и выполнять различные задания. Вход на мероприятие бесплатный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на выходных пройдут футбольный матч, стендап концерт, а также ярмарка для садоводов. Все самые интересные события на 13—14 мая — в афише URA.RU. В субботу, 13 мая с 10:00 до 19:00 в выставочном зале «Тюменская ярмарка» пройдет мероприятие «Дача. Сад. Огород». На выставке тюменцы смогут посетить семинары и различные мастер-классы. «Это садовая выставка-ярмарка 2023 посадочного материала, товаров для садоводов и огородников, семян, рассады, саженцев и инвентаря», — сообщается на сайте зала. Вечером тюменцы смогут посетить концерт комиков из Екатеринбурга. Артисты участвовали ранее в различных фестивалях и программах на телеканалах. Стендап пройдет в баре «Дом печати» в 20:00, стоимость билета составляет 500 рублей. В это же время жители и гости города смогут посетить творческий вечер «Со мною вот что происходит…», который состоится в АРТ-кафе «ТБДТ». На мероприятии прозвучат песни из советских кинофильмов «Ирония судьбы» и «Жестокий романс». Стоимость билетов — от 1000 до 1500 рублей. В воскресенье, 14 мая на железнодорожный вокзал в Тюмени с 12:00 до 16:00 прибудет «Эшелон Победы». Поезд является демонстрацией подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны. Все желающие смогут зайти внутрь вагонов, познакомиться с экспозициями, послушать экскурсоводов и сфотографироваться. В 17:00 на стадионе «Геолог» пройдет футбольный матч «Тюмень» — «Иртыш». Стоимость билетов на игру составляет от 200 до 400 рублей. Также вечером в 19:00 в центре «Контора пароходства» пройдет шоу «Кто ближе». Во время него комики будут отвечать на вопросы ведущего и выполнять различные задания. Вход на мероприятие бесплатный.