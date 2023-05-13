13 мая 2023
12 мая 2023

В городе ЯНАО под мостом нашли труп

В Губкинском под Тарасовским мостом обнаружили тело женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, река кама, река кама, коммунальный мост
В Губкинском под Тарасовским мостом нашли мертвую женщину Фото:

В Губкинском (ЯНАО) под Тарасовским мостом было найдено тело женщины. Происшествие произошло вечером 13 мая, сообщается в соцсети.

«Под Тарасовским мостом найден труп женщины», — сообщается в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «Вконтакте». Тело было найдено около 18 часов вечера, 13 мая.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службу окружного УМВД и СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Губкинском (ЯНАО) под Тарасовским мостом было найдено тело женщины. Происшествие произошло вечером 13 мая, сообщается в соцсети. «Под Тарасовским мостом найден труп женщины», — сообщается в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «Вконтакте». Тело было найдено около 18 часов вечера, 13 мая. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службу окружного УМВД и СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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