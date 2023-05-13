В городе ЯНАО под мостом нашли труп

В Губкинском под Тарасовским мостом обнаружили тело женщины

14 мая 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

В Губкинском под Тарасовским мостом нашли мертвую женщину Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) под Тарасовским мостом было найдено тело женщины. Происшествие произошло вечером 13 мая, сообщается в соцсети. «Под Тарасовским мостом найден труп женщины», — сообщается в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «Вконтакте». Тело было найдено около 18 часов вечера, 13 мая. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службу окружного УМВД и СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В Губкинском (ЯНАО) под Тарасовским мостом было найдено тело женщины. Происшествие произошло вечером 13 мая, сообщается в соцсети. «Под Тарасовским мостом найден труп женщины», — сообщается в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «Вконтакте». Тело было найдено около 18 часов вечера, 13 мая. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службу окружного УМВД и СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.