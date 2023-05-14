В ЯНАО из-за ветра приостановили работу главной переправы

15 мая 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Работу переправы приостановили 15 мая Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО из-за усиления ветра приостановили работу главной переправы. Об этом сообщается в социальных сетях департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала. «В связи с усилением ветра работа судов на воздушной подушке временно приостановлена», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Работу переправы приостановили 15 мая. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда. Также перекрыли движение на подъезде к селу Аксарка.

В ЯНАО из-за усиления ветра приостановили работу главной переправы. Об этом сообщается в социальных сетях департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала. «В связи с усилением ветра работа судов на воздушной подушке временно приостановлена», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Работу переправы приостановили 15 мая. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда. Также перекрыли движение на подъезде к селу Аксарка.