14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В ЯНАО из-за ветра приостановили работу главной переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица
Работу переправы приостановили 15 мая Фото:

В ЯНАО из-за усиления ветра приостановили работу главной переправы. Об этом сообщается в социальных сетях департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

«В связи с усилением ветра работа судов на воздушной подушке временно приостановлена», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Работу переправы приостановили 15 мая.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда. Также перекрыли движение на подъезде к селу Аксарка.

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В ЯНАО из-за усиления ветра приостановили работу главной переправы. Об этом сообщается в социальных сетях департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала. «В связи с усилением ветра работа судов на воздушной подушке временно приостановлена», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Работу переправы приостановили 15 мая. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда. Также перекрыли движение на подъезде к селу Аксарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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