Главные претензии курганских погорельцев, озвученные министру Куренкову, и ответы властей

Министр Куренков вновь вернется в Курганскую область
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Руководитель МЧС России Александр Куренков приехал в Курганскую область 15 мая для оценки помощи, которую получают пострадавшие от пожаров жители. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили сбойку с важными новостями об итогах приезда министра в регион.
- Куренков приехал в Курганскую область раньше, чем планировал. Министр обещал вернуться в регион 18—19 мая, однако прилетел уже 15 мая;
- Глава МЧС России вместе с курганским губернатором Вадимом Шумковым облетели пострадавшие от пожаров поселки;
- Перед приездом Куренкова в сгоревший микрорайон Смолино привезли гуманитарную помощь;
- Министр Куренков вместе с губернатором Шумковым приехали в поселок Юлдус;
- Для оказания финансовой помощи курганских погорельцев разделили на две категории — тех, кто потерял единственное имущество, и тех, у кого жилье еще есть;
- Глава МЧС вместе с главой Курганской области приехали в сгоревший микрорайон Смолино;
- Жители Смолино жалуются, что все, что им необходимо это проведенное электричество;
- Глава МЧС призвал погорельцев писать заявления, в которых просит указать все утерянное имущество. После этого министр будет отчитываться перед президентом РФ;
- Во время визита министра Куренкова, жительница сообщила, что не смогла получить деньги за сгоревший дом из-за того, что годами не могла дождаться необходимые документы от властей;
- Губернатор Курганской области заявил, что власти возьмут кредит на выплаты погорельцам, так как в регионе нет необходимых для этого средств;
- Губернатор Шумков ответил на вопрос, когда можно будет построить новые дома на месте сгоревших;
- Курганские погорельцы ждали Куренкова, так как надеяться на него, президента России и Господа;
- Глава МЧС пообещал вернуться в Курганскую область через несколько недель.
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