Главные претензии курганских погорельцев, озвученные министру Куренкову, и ответы властей

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Смолино. Курган
Министр Куренков вновь вернется в Курганскую область Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Руководитель МЧС России Александр Куренков приехал в Курганскую область 15 мая для оценки помощи, которую получают пострадавшие от пожаров жители. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили сбойку с важными новостями об итогах приезда министра в регион.

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Руководитель МЧС России Александр Куренков приехал в Курганскую область 15 мая для оценки помощи, которую получают пострадавшие от пожаров жители. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили сбойку с важными новостями об итогах приезда министра в регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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