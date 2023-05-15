Полковник Киселев: врио главы МВД ЛНР Корнет перенес тяжелую операцию

Врио главы МВД Луганской народной республики Игорь Корнет стабилизировали врачи после тяжелой операции. Об этом рассказал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев. Ранения Корнет получил в результате взрыва в центре Луганска.
«Сейчас состояние Игоря [Корнета] стабильное. Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции», — цитируют слова Киселева ТАСС.
Киселев добавил, что врачи ЛНР ежедневно совершают подвиги. В результате их работы спасены множество жизней. Полковник сравнил их с богами и отметил, что благодаря им Корнет будет жить.
Ранее стало известно, что в результате взрыва, который произошел 15 мая в салоне красоты в Луганске, был ранен Корнет. Замминистра здравоохранения республики Олег Валиев отметил, что пострадавший жив, по данным ТАСС, он находится в реанимации. По факту покушения на жизнь Корнета заведено уголовное дело.
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