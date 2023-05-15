15 мая 2023

Полковник Киселев: врио главы МВД ЛНР Корнет перенес тяжелую операцию

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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
Операция прошла после ранений, полученных от взрывов в центре Луганска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врио главы МВД Луганской народной республики Игорь Корнет стабилизировали врачи после тяжелой операции. Об этом рассказал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев. Ранения Корнет получил в результате взрыва в центре Луганска.

«Сейчас состояние Игоря [Корнета] стабильное. Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции», — цитируют слова Киселева ТАСС.

Киселев добавил, что врачи ЛНР ежедневно совершают подвиги. В результате их работы спасены множество жизней. Полковник сравнил их с богами и отметил, что благодаря им Корнет будет жить.

Ранее стало известно, что в результате взрыва, который произошел 15 мая в салоне красоты в Луганске, был ранен Корнет. Замминистра здравоохранения республики Олег Валиев отметил, что пострадавший жив, по данным ТАСС, он находится в реанимации. По факту покушения на жизнь Корнета заведено уголовное дело.

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Врио главы МВД Луганской народной республики Игорь Корнет стабилизировали врачи после тяжелой операции. Об этом рассказал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев. Ранения Корнет получил в результате взрыва в центре Луганска. «Сейчас состояние Игоря [Корнета] стабильное. Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции», — цитируют слова Киселева ТАСС. Киселев добавил, что врачи ЛНР ежедневно совершают подвиги. В результате их работы спасены множество жизней. Полковник сравнил их с богами и отметил, что благодаря им Корнет будет жить. Ранее стало известно, что в результате взрыва, который произошел 15 мая в салоне красоты в Луганске, был ранен Корнет. Замминистра здравоохранения республики Олег Валиев отметил, что пострадавший жив, по данным ТАСС, он находится в реанимации. По факту покушения на жизнь Корнета заведено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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