В ХМАО донос директора на ученицу из-за прически «цвета флага Украины» обернулся служебной проверкой

17 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Директора, которой показались подозрительными косички школьницы, проверяет мэрия Пыть-Яха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Пыть-Яха начала служебную проверку в отношении директора школы №1 Ирины Котовой, которая написала заявление в полицию из-за цвета афрокос ученицы, которые напомнили педагогу флаг Украины. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическим истеблишменте округа. «В отношении Котовой начата служебная проверка. Вызывает вопросы поведение директора, почему она не вызвала родителей на беседу, а вместо этого написала заявление в полицию, где раньше работала. Косички, которые показались ей желто-голубыми, оказались салатово-синими. Теперь в мэрии Пыть-Яха решают, что делать с директором, которая раздула скандал федерального уровня», — сообщает инсайдер. Глава Пыть-Яха Александр Морозов и его заместитель по социальной политике Алексей Золотых не ответили на звонок журналиста агентства. Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин подтвердил факт проведения проверки. Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова рассказала журналисту URA.RU, что держит инцидент на контроле. По данным аппарата омбудсмена, семья готовилась к спортивному мероприятию, ребенку купили кроссовки в салатово-синих тонах. Прическа делалась к ним в тон к этому состязанию и согласовывалась с классным руководителем. «Кроме того, мы не нашли в уставе школы, опубликованном в открытом доступе на ее официальном сайте, никаких ограничений на прически. Ситуация, которая должна была урегулирована педагогическими методами и приемами, почему-то зашла в правовое пространство. При этом, мы на сегодняшний день не понимаем, какой вид общественно опасного проступка совершил ребенок. Нужно, чтобы учредитель образовательной организации, который доверил директору руководить школой и заниматься воспитанием детей, эту ситуацию изучил», — сообщила омбудсмен. Ранее URA.RU писало о том, что полиция поставила точку в инциденте с афрокосами школьницы из Пыть-Яха. Признаков правонарушения в действиях матери девочки правоохранительные органы не нашли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Пыть-Яха начала служебную проверку в отношении директора школы №1 Ирины Котовой, которая написала заявление в полицию из-за цвета афрокос ученицы, которые напомнили педагогу флаг Украины. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическим истеблишменте округа. «В отношении Котовой начата служебная проверка. Вызывает вопросы поведение директора, почему она не вызвала родителей на беседу, а вместо этого написала заявление в полицию, где раньше работала. Косички, которые показались ей желто-голубыми, оказались салатово-синими. Теперь в мэрии Пыть-Яха решают, что делать с директором, которая раздула скандал федерального уровня», — сообщает инсайдер. Глава Пыть-Яха Александр Морозов и его заместитель по социальной политике Алексей Золотых не ответили на звонок журналиста агентства. Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин подтвердил факт проведения проверки. Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова рассказала журналисту URA.RU, что держит инцидент на контроле. По данным аппарата омбудсмена, семья готовилась к спортивному мероприятию, ребенку купили кроссовки в салатово-синих тонах. Прическа делалась к ним в тон к этому состязанию и согласовывалась с классным руководителем. «Кроме того, мы не нашли в уставе школы, опубликованном в открытом доступе на ее официальном сайте, никаких ограничений на прически. Ситуация, которая должна была урегулирована педагогическими методами и приемами, почему-то зашла в правовое пространство. При этом, мы на сегодняшний день не понимаем, какой вид общественно опасного проступка совершил ребенок. Нужно, чтобы учредитель образовательной организации, который доверил директору руководить школой и заниматься воспитанием детей, эту ситуацию изучил», — сообщила омбудсмен. Ранее URA.RU писало о том, что полиция поставила точку в инциденте с афрокосами школьницы из Пыть-Яха. Признаков правонарушения в действиях матери девочки правоохранительные органы не нашли.