В ХМАО перевели на дистант школу после скандала с прической ученицы в «цветах флага Украины»

18 мая 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Дистанционное обучение продлится до 22 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школу в Пыть-Яхе, директор которой пожаловалась в полицию на ученицу с косичками в цветах «украинского флага», переводят на дистанционное обучение из-за угрозы теракта. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Решением городской антитеррористической комиссии было принято решение перевести школу на дистанционное обучение до 22 мая. В школу поступило сообщение о возможных противоправных действиях. Чтобы не подвергать детей и педагогический коллектив опасности, и было принято такое решение», — сообщил собеседник. Как рассказал источник, дистанционное обучение продлится до 22 мая. Руководитель департамент образования ХМАО Алексей Дренин подтвердил журналисту URA.RU, что школа переходит на дистанционное обучение. «Решение принималось на местном уровне. С чем это связано, пока сказать не могу. Но точно могу заверить, что это никак не отразится на сдаче итоговой аттестации», — сообщил Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что донос директора на ученицу из-за прически «цвета флага Украины» обернулся служебной проверкой. Оценивать действия педагога будет комиссия администрации.

Школу в Пыть-Яхе, директор которой пожаловалась в полицию на ученицу с косичками в цветах «украинского флага», переводят на дистанционное обучение из-за угрозы теракта. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Решением городской антитеррористической комиссии было принято решение перевести школу на дистанционное обучение до 22 мая. В школу поступило сообщение о возможных противоправных действиях. Чтобы не подвергать детей и педагогический коллектив опасности, и было принято такое решение», — сообщил собеседник. Как рассказал источник, дистанционное обучение продлится до 22 мая. Руководитель департамент образования ХМАО Алексей Дренин подтвердил журналисту URA.RU, что школа переходит на дистанционное обучение. «Решение принималось на местном уровне. С чем это связано, пока сказать не могу. Но точно могу заверить, что это никак не отразится на сдаче итоговой аттестации», — сообщил Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что донос директора на ученицу из-за прически «цвета флага Украины» обернулся служебной проверкой. Оценивать действия педагога будет комиссия администрации.