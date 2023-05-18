Пермский наркодилер делал закладки на объектах железной дороги

В Перми поймали наркодилера, который оставлял тайники с наркотиками на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленным лицом вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства — героина в крупном размере, путем оборудования тайников на территории г. Перми, а также на объектах железнодорожного транспорта» — говорится в telegram-канале. Пермяк успел сделать только шесть тайников, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Наркосбытчику предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц). Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до 20 лет лишения свободы.
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