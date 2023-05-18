18 мая 2023

Пермский наркодилер делал закладки на объектах железной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, железнодорожные пути, бетонная шпала
У железной дороги пермяк успел сделать 6 закладок, после чего его поймали Фото:

В Перми поймали наркодилера, который оставлял тайники с наркотиками на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленным лицом вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства — героина в крупном размере, путем оборудования тайников на территории г. Перми, а также на объектах железнодорожного транспорта» — говорится в telegram-канале. Пермяк успел сделать только шесть тайников, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Наркосбытчику предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц). Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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В Перми поймали наркодилера, который оставлял тайники с наркотиками на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленным лицом вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства — героина в крупном размере, путем оборудования тайников на территории г. Перми, а также на объектах железнодорожного транспорта» — говорится в telegram-канале. Пермяк успел сделать только шесть тайников, после чего был задержан сотрудниками полиции. Наркосбытчику предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц). Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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