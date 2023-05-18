Пермский наркодилер делал закладки на объектах железной дороги

19 мая 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

У железной дороги пермяк успел сделать 6 закладок, после чего его поймали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми поймали наркодилера, который оставлял тайники с наркотиками на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленным лицом вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства — героина в крупном размере, путем оборудования тайников на территории г. Перми, а также на объектах железнодорожного транспорта» — говорится в telegram-канале. Пермяк успел сделать только шесть тайников, после чего был задержан сотрудниками полиции. Наркосбытчику предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц). Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до 20 лет лишения свободы.

В Перми поймали наркодилера, который оставлял тайники с наркотиками на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленным лицом вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства — героина в крупном размере, путем оборудования тайников на территории г. Перми, а также на объектах железнодорожного транспорта» — говорится в telegram-канале. Пермяк успел сделать только шесть тайников, после чего был задержан сотрудниками полиции. Наркосбытчику предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц). Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до 20 лет лишения свободы.