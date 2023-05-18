18 мая 2023
17 мая 2023

В Тюмени уничтожат тысячи килограмм рыбы и икры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота на водоплавающую дичь. Пермь, улов, рыбалка, речная рыба
Сотни килограмм рыбы уничтожат на камеру Фото:

Почти 130 тонн конфискованных рыбы и икры уничтожат в Тюменской области. Закупку на соответствующие работы разместило региональное управление Росимущества.

«Объект закупки: уничтожение конфискованного имущества, подвергающегося быстрой порче. Место: Тюменская область. Вид имущества: мороженная рыбная продукция. Объем: 129 766 кг», — следует из документов к закупке.

Первые три позиции в списке занимают пелядь (51 тонна), щука (36 тонн) и язь (28 тонн). Далее следуют тысячи, сотни и десятки килограмм ряпушки, сороги, судака, чебака, щокура, карася, леща, налима, окуня и плотвы.

Избавиться подрядчик также должен будет и от редких видов рыбы: 117 килограмм нельмы и 14 кг сибирского осетра. Уничтожение подлежит и «желтая» икра частиковых (малоценных) рыб — всего 60 кг.

Конкретный способ уничтожения в контракте не оговаривается. Однако в договоре прописано, что подрядчик должен будет снимать весь процесс на видео.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти 130 тонн конфискованных рыбы и икры уничтожат в Тюменской области. Закупку на соответствующие работы разместило региональное управление Росимущества. «Объект закупки: уничтожение конфискованного имущества, подвергающегося быстрой порче. Место: Тюменская область. Вид имущества: мороженная рыбная продукция. Объем: 129 766 кг», — следует из документов к закупке. Первые три позиции в списке занимают пелядь (51 тонна), щука (36 тонн) и язь (28 тонн). Далее следуют тысячи, сотни и десятки килограмм ряпушки, сороги, судака, чебака, щокура, карася, леща, налима, окуня и плотвы. Избавиться подрядчик также должен будет и от редких видов рыбы: 117 килограмм нельмы и 14 кг сибирского осетра. Уничтожение подлежит и «желтая» икра частиковых (малоценных) рыб — всего 60 кг. Конкретный способ уничтожения в контракте не оговаривается. Однако в договоре прописано, что подрядчик должен будет снимать весь процесс на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...