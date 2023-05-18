В Тюмени уничтожат тысячи килограмм рыбы и икры

19 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Сотни килограмм рыбы уничтожат на камеру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Почти 130 тонн конфискованных рыбы и икры уничтожат в Тюменской области. Закупку на соответствующие работы разместило региональное управление Росимущества. «Объект закупки: уничтожение конфискованного имущества, подвергающегося быстрой порче. Место: Тюменская область. Вид имущества: мороженная рыбная продукция. Объем: 129 766 кг», — следует из документов к закупке. Первые три позиции в списке занимают пелядь (51 тонна), щука (36 тонн) и язь (28 тонн). Далее следуют тысячи, сотни и десятки килограмм ряпушки, сороги, судака, чебака, щокура, карася, леща, налима, окуня и плотвы. Избавиться подрядчик также должен будет и от редких видов рыбы: 117 килограмм нельмы и 14 кг сибирского осетра. Уничтожение подлежит и «желтая» икра частиковых (малоценных) рыб — всего 60 кг. Конкретный способ уничтожения в контракте не оговаривается. Однако в договоре прописано, что подрядчик должен будет снимать весь процесс на видео.

Почти 130 тонн конфискованных рыбы и икры уничтожат в Тюменской области. Закупку на соответствующие работы разместило региональное управление Росимущества. «Объект закупки: уничтожение конфискованного имущества, подвергающегося быстрой порче. Место: Тюменская область. Вид имущества: мороженная рыбная продукция. Объем: 129 766 кг», — следует из документов к закупке. Первые три позиции в списке занимают пелядь (51 тонна), щука (36 тонн) и язь (28 тонн). Далее следуют тысячи, сотни и десятки килограмм ряпушки, сороги, судака, чебака, щокура, карася, леща, налима, окуня и плотвы. Избавиться подрядчик также должен будет и от редких видов рыбы: 117 килограмм нельмы и 14 кг сибирского осетра. Уничтожение подлежит и «желтая» икра частиковых (малоценных) рыб — всего 60 кг. Конкретный способ уничтожения в контракте не оговаривается. Однако в договоре прописано, что подрядчик должен будет снимать весь процесс на видео.