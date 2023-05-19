Прилепину провели операцию на позвоночнике

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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, прилепин захар
Захар Прилепин перенес третью операцию, заявила Елизавета Кондакова Фото:
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Писатель Захар Прилепин перенес третью операцию. Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что операция была направлена на фиксацию сломанного позвонка в поясничном отделе.

«Сегодня Захар Прилепин успешно перенес операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — передает слова Кондаковой «Известия». Она добавила, что писатель пришел в сознание, его состояние стабильное. Врачи порекомендовали писателю остаться в палате интенсивной терапии, заключила Кондакова.

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Чем известен писатель и политик Захар Прилепин

Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил писателю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».

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Писатель Захар Прилепин перенес третью операцию. Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что операция была направлена на фиксацию сломанного позвонка в поясничном отделе. «Сегодня Захар Прилепин успешно перенес операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — передает слова Кондаковой «Известия». Она добавила, что писатель пришел в сознание, его состояние стабильное. Врачи порекомендовали писателю остаться в палате интенсивной терапии, заключила Кондакова. Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил писателю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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