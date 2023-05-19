Прилепину провели операцию на позвоночнике 19 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 + Захар Прилепин перенес третью операцию, заявила Елизавета Кондакова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Писатель Захар Прилепин перенес третью операцию. Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что операция была направлена на фиксацию сломанного позвонка в поясничном отделе. «Сегодня Захар Прилепин успешно перенес операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — передает слова Кондаковой «Известия». Она добавила, что писатель пришел в сознание, его состояние стабильное. Врачи порекомендовали писателю остаться в палате интенсивной терапии, заключила Кондакова. Новость по теме Чем известен писатель и политик Захар Прилепин Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил писателю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру». Писатель Захар Прилепин перенес третью операцию. Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что операция была направлена на фиксацию сломанного позвонка в поясничном отделе. «Сегодня Захар Прилепин успешно перенес операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — передает слова Кондаковой «Известия». Она добавила, что писатель пришел в сознание, его состояние стабильное. Врачи порекомендовали писателю остаться в палате интенсивной терапии, заключила Кондакова. Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил писателю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям