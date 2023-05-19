Прилепину провели операцию на позвоночнике

Писатель Захар Прилепин перенес третью операцию. Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что операция была направлена на фиксацию сломанного позвонка в поясничном отделе.
«Сегодня Захар Прилепин успешно перенес операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — передает слова Кондаковой «Известия». Она добавила, что писатель пришел в сознание, его состояние стабильное. Врачи порекомендовали писателю остаться в палате интенсивной терапии, заключила Кондакова.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. В результате инцидента, у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, он перенес операцию. В покушении подозревают украинские структуры. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил писателю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».
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