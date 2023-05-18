Челябинский депутат Госдумы заявил, что молится за Прилепина

Валерий Гартунг пожелал соратнику выздоровления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг 19 мая написал видеообращение к писателю и соратнику по партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захару Прилепину, которому предстоит третья операция после покушения диверсантов. В своем обращении Гартунг заявил, что молится за здоровье однопартийца.

«Захар, дорогой, выздоравливай! Мы за тебя молимся. Ты нам нужен и мы тебя ждем — держись!» — заявил Гартунг и выложил видео в поддержку Прилепина на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в пресс-службе писателя сообщили, что Прилепину предстоит третье хирургическое вмешательство. Операция должна состояться в ближайшее время.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области, когда он отвозил на Audi Q7 на отдых свою дочку. В момент теракта в машине Прилепина был его соратник Александр Шубин, который погиб.