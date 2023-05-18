18 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы заявил, что молится за Прилепина

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Дебаты на ОТВ Ямпольская Гартунг Челябинск, портрет, гартунг валерий
Валерий Гартунг пожелал соратнику выздоровления Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг 19 мая написал видеообращение к писателю и соратнику по партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захару Прилепину, которому предстоит третья операция после покушения диверсантов. В своем обращении Гартунг заявил, что молится за здоровье однопартийца.

«Захар, дорогой, выздоравливай! Мы за тебя молимся. Ты нам нужен и мы тебя ждем — держись!» — заявил Гартунг и выложил видео в поддержку Прилепина на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в пресс-службе писателя сообщили, что Прилепину предстоит третье хирургическое вмешательство. Операция должна состояться в ближайшее время.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области, когда он отвозил на Audi Q7 на отдых свою дочку. В момент теракта в машине Прилепина был его соратник Александр Шубин, который погиб.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг 19 мая написал видеообращение к писателю и соратнику по партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захару Прилепину, которому предстоит третья операция после покушения диверсантов. В своем обращении Гартунг заявил, что молится за здоровье однопартийца. «Захар, дорогой, выздоравливай! Мы за тебя молимся. Ты нам нужен и мы тебя ждем — держись!» — заявил Гартунг и выложил видео в поддержку Прилепина на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в пресс-службе писателя сообщили, что Прилепину предстоит третье хирургическое вмешательство. Операция должна состояться в ближайшее время. Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области, когда он отвозил на Audi Q7 на отдых свою дочку. В момент теракта в машине Прилепина был его соратник Александр Шубин, который погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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