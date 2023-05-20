Аналитики назвали самые востребованные профессии в ХМАО

Head Hunter: медики стали самой востребованной профессией в ХМАО

Наиболее дефицитными специалистами в ХМАО стали медики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медики и специалисты сферы автобизнеса стали самыми востребованными профессиями в ХМАО. Также югорские работодатели активно ищут сотрудников в сфере продаж и сельского хозяйства. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.

«По итогам апреля, наиболее дефицитными специалистами в ХМАО стали медики (1,1 резюме на вакансию), специалисты из автобизнеса (1,5), кадры из розничной торговли (1,8), специалисты по продажам (2,5), работники сельского хозяйства. Это топ-5 специалистов, которых сейчас особенно остро не хватает на рынке труда», — говорится в исследовании.

Среди востребованных профессий также рабочий персонал, работники сферы транспорта и логистики, строительства, ресторанно-гостиничное направление и страхование. «Важно, что большинство дефицитных специалистов относятся сейчас к числу высокооплачиваемых, и средние предлагаемые зарплаты этим сотрудникам в настоящее время — выше рынка. В частности, для специалистов сельского хозяйства она составила 112 815 рублей, в среднем (при средней в регионе на уровне 61 990 рублей в апреле 2023). Строителям предлагают в среднем 92 230 рублей, специалистам по транспорту и логистике — 89 884 рублей, специалистам по автобизнесу — 85 618 рублей», — добавляют аналитики.

При этом зарплата специалистов розничной торговли не дотягивает до средних по ХМАО. На апрель она составила 43 844 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в сравнении с 2022 годом в полтора раза увеличился спрос на официантов и барменов. За январь — апрель 2023 года в Югре было открыто 275 вакансий.