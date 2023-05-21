Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

Байден пообещал отправить на Украину артиллерию и боеприпасы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.
По данным агентства Reuters, заявление было сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Байден пообещал, что США сделают «все для укрепления военной мощи Киева», а также объявил о новом пакете военной помощи.
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