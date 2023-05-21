Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден пообещал отправить на Украину артиллерию и боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.

По данным агентства Reuters, заявление было сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Байден пообещал, что США сделают «все для укрепления военной мощи Киева», а также объявил о новом пакете военной помощи.

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Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники. По данным агентства Reuters, заявление было сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Байден пообещал, что США сделают «все для укрепления военной мощи Киева», а также объявил о новом пакете военной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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