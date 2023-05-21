Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

21 мая 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Байден пообещал отправить на Украину артиллерию и боеприпасы Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники. По данным агентства Reuters, заявление было сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Байден пообещал, что США сделают «все для укрепления военной мощи Киева», а также объявил о новом пакете военной помощи.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники. По данным агентства Reuters, заявление было сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Байден пообещал, что США сделают «все для укрепления военной мощи Киева», а также объявил о новом пакете военной помощи.