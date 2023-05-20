20 мая 2023
19 мая 2023

В центре Тюмени горит здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, горящее здание
Горит двухэтажное здание на улице Холодильной Фото:

В Тюмени 21 мая загорелось здание на Холодильной 26. Об этом сообщают очевидцы.

«Столб дыма виден даже с набережной. Ожидаются подробности», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1».

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени 21 мая загорелось здание на Холодильной 26. Об этом сообщают очевидцы. «Столб дыма виден даже с набережной. Ожидаются подробности», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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