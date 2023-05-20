Горит двухэтажное здание на улице Холодильной
В Тюмени 21 мая загорелось здание на Холодильной 26. Об этом сообщают очевидцы.
«Столб дыма виден даже с набережной. Ожидаются подробности», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1».
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!