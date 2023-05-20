В центре Тюмени горит здание. Видео

21 мая 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Горит двухэтажное здание на улице Холодильной Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени 21 мая загорелось здание на Холодильной 26. Об этом сообщают очевидцы. «Столб дыма виден даже с набережной. Ожидаются подробности», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени 21 мая загорелось здание на Холодильной 26. Об этом сообщают очевидцы. «Столб дыма виден даже с набережной. Ожидаются подробности», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Тюменской области. Ответ на него ожидается.